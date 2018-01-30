Вадим Казаченко начинает срочное лечение в США

По словам Ирины Аманти, состояние здоровья певца ухудшилось. Она намерена любыми способами вернуть Вадима Казаченко на сцену. Именно поэтому пара в ближайшие дни уедет в Америку, где артист пройдет дорогостоящее обследование.

Вот уже больше года Вадим Казаченко судится со своей бывшей женой Ольгой. Экс-супруги часто появляются в эфире федеральных каналов, где неприкрыто оскорбляют друг друга. По словам нынешней возлюбленной артиста Ирины Аманти, вся эта ситуация негативно сказалась на самочувствии певца. Он уже несколько раз обращался к врачам из-за болей в сердце.

В эфире программы «Ты не поверишь!» Аманти раскрыла их планы на будущее. В ближайшие дни Казаченко уедет на лечение в США, которое обойдется ему в приличную сумму.

«Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что он находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза. Но я намерена любыми способами вернуть ему здоровье и силы для творчества. Именно поэтому мы сейчас собираемся поехать в Америку. Там Вадим ляжет в стационар, а стоит это, на минуточку, 1900 долларов в сутки. Но мне не жалко денег, лишь бы Вадим был здоров», - рассказала Ирина в эфире программы.

Несмотря на то, что самочувствие Казаченко день за днем ухудшается, он не намерен отказываться от судебных разбирательств с бывшей женой. Сейчас Ольга хочет отсудить у экс-возлюбленного алименты на ребенка в размере 90 тысяч рублей в месяц. Однако Вадим определенно не намерен обеспечивать Ольгу и их общего сына.

Ирина Аманти подчеркнула, что суды будут продолжаться до тех пор, пока справедливость не восторжествуют.

«Алименты в подобных размерах никто выплачивать не будет. Ольга - нечестная женщина, которая использует собственного сына в целях обогащения, а это должно быть наказано», - подчеркнула Ирина.

Ольга Казаченко уверена в своей правоте. Молодая женщина уверяет, что ей необходимы алименты, ведь она пока не может выйти на работу, так как она находится в декрете и ухаживает за сыном. По словам экс-избранницы певца, состояние Казаченко далеко не такое тяжелое. Артист якобы регулярно записывается на студии и гастролирует.

«Он говорит о двух рубцах на сердце, но тогда он должен быть буквально при смерти. Почему он до сих пор выступает? Думаю, это все вранье», - заявила Ольга в эфире программы.

Пользователи Сети и телезрители давно разделились на два лагеря. Многие из них поддерживают Ольгу, но нашлись и такие, кто защищает певца. Фанаты же надеются, что участники скандальной истории смогут когда-нибудь пойти на мировую ради маленького Филиппа, который против своей воли оказался втянут в скандал.



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