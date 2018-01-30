Военные пенсии резко повысят с 1 февраля

Отечественная пенсионная система сегодня находится под пристальным вниманием пенсионеров. Люди осознают тяжелую экономическую ситуацию в России, поэтому не ожидают от властей чего-то хорошего. Впрочем, некоторые изменения представляются весьма позитивными.

Президент страны Владимир Путин неоднократно отмечал, что несмотря на все сложности с наполняемостью бюджета дополнительными ресурсами, от социальной политики власти отходить не будут. Напротив, он пообещал всем нуждающимся дополнительную поддержку. Пенсионеры, казалось бы, должны радоваться, но на практике от них исходит негатив.

Впрочем, если проанализировать такую категорию пенсионеров, как военные, то можно заметить, что дела у них не так плохи. В качестве яркого примера можно обратиться к 1 февраля 2018 года. Именно на эту дату запланировано очередное повышение военных пенсий.

Ежели говорить обстоятельнее, то с первого числа следующего месяца пенсионеры, которые получают военные пенсии, смогут рассчитывать на гарантированную надбавку к своим пенсиями в размере 2500 рублей. Указ по этому поводу несколько дней назад подписал Владимир Путин, который таким образом доказал, что военные пенсионеры остаются в приоритете государства.

Получать данную доплату смогут не только бывшие военнослужащие, но еще и экс-сотрудники Росгвардии, Внутренних дел, ФСИН и пожарных служб.

Для военных пенсионеров следует пояснить, что в 2019 и 2020 годах их материальное положение будет улучшаться. Для этого запланированы индексации пенсий, которые не будут ниже уровня инфляции по итогам прошлых лет.

Нужно добавить, что с 1 января нынешнего года уже имела место индексация пенсий. Прибавку получили неработающие пенсионеры. Следующее повышение состоится 1 апреля, когда будут проиндексированы социальные пенсии.

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