Нефтяные компании жалуются на РЖД

Представители нефтяных компаний сообщают, что со второй половины 2022 года они часто сталкиваются с тем, что их груз не принимается к перевозке. Особенно это касается восточного направления. По данным компаний, число простаивающих груженых вагонов может превышать 400 единиц в сутки, что составляет около 65% от суточной отгрузки предприятия. Этот показатель является критичным.

Более того, в январе текущего года ситуация усугубляется. Компании отмечают, что с введением эмбарго на поставки российских нефтепродуктов появятся новые факторы, препятствующие работе.

Rusfact.com