Нефтяные компании жалуются на РЖД

Russf Янв 31, 2023 Интересное

Представители нефтяных компаний сообщают, что со второй половины 2022 года они часто сталкиваются с тем, что их груз не принимается к перевозке. Особенно это касается восточного направления. По данным компаний, число простаивающих груженых вагонов может превышать 400 единиц в сутки, что составляет около 65% от суточной отгрузки предприятия. Этот показатель является критичным.

Более того, в январе текущего года ситуация усугубляется. Компании отмечают, что с введением эмбарго на поставки российских нефтепродуктов появятся новые факторы, препятствующие работе.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.