Российские футбольные команды проводят товарищеские матчи в Турции

Russf Янв 31, 2023 Интересное

В настоящее время некоторые российские футбольные команды находятся на сборах в Турции, где планируется провести товарищеские матчи с иностранными клубами. Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский заявил, что в феврале 2022 года российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях.

Матчи в Турции, несмотря на то, что они имеют неофициальный статус, являются нарушением принятых мер. Министр спорта РФ также высказал свою позицию – он считает, что недопустимо определять какие-то особые условия для российских спортсменов.

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