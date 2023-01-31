Российские футбольные команды проводят товарищеские матчи в Турции

В настоящее время некоторые российские футбольные команды находятся на сборах в Турции, где планируется провести товарищеские матчи с иностранными клубами. Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола Александр Глывинский заявил, что в феврале 2022 года российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях.

Матчи в Турции, несмотря на то, что они имеют неофициальный статус, являются нарушением принятых мер. Министр спорта РФ также высказал свою позицию – он считает, что недопустимо определять какие-то особые условия для российских спортсменов.

Rusfact.com