«Спутник Лайт» даёт 100%-ную защиту от омикрона

Ранее учёные заявляли, что вакцинация от коронавируса не даёт гарантии незаражения им, однако привитые люди переносят заболевание значительно легче. По мнению представителей науки, многие вакцинированные граждане болеют коронавирусом бессимптомно. Кроме того, существенно снижается риск летального исхода.

Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка все-таки может давать 100%-ную защиту от вируса. Это происходит в том случае, когда человек проходит полный курс вакцинации «Спутником V», после чего ревакцинируется «Спутником Лайт». Тогда на три месяца после ревакцинации гражданин полностью защищён от вируса.

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