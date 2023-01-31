Законопроекты об опеке над инвалидами перестали рассматриваться

Russf Янв 31, 2023 Интересное

Руководитель центра паллиативной помощи Нюта Федермессер сообщила о том, что в настоящее время социальная сфера в России не развивается. По ее словам, сначала приостановка деятельности по социальным проектам была связана с пандемией, теперь главным тормозящим фактором является СВО.

Федермессер призывает представителей власти вернуться к рассмотрению законопроекта о распределенной опеке над инвалидами, который был в первом чтении принят еще в 2016 году. Она считает, что этот вопрос актуален в данный момент, так как часть солдат возвращается из зоны боевых действий с серьезными ранениями.

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