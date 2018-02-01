Часть пенсионеров получит 8 тысяч рублей к пенсии с 1 февраля

Сразу несколько категорий российских граждан из числа пенсионеров с сегодняшнего дня, 1 февраля, получат заметное повышение своей пенсии. В первую очередь речь идет о тех пенсионерах, которые отличаются от остальных более внушительным размером пенсии.

Из тех изменений в законодательстве, которые были утверждены правительством и позже поддержаны президентом России, следует, что у отдельной категории пенсионеров рост пенсий будет исчисляться сразу 30 процентами. Это произойдет первого февраля. Предыдущее повышение пенсий случилось в начале января, когда с помощью индексации в размере 3,7 процента на прибавку смогли рассчитывать неработающие пенсионеры.

Итак, с 1 февраля 2018 года солидную прибавку к своей пенсии получат бывшие работники Генеральной прокуратуры, военные прокуроры, а также экс-сотрудники Следственного комитета. В отдельных случаях их пенсионные выплаты станут больше сразу на 6-8 тысяч рублей.

Что касается проблем, на которые часто можно услышать жалобы со стороны военных пенсионеров, то это льготное обеспечение. Пенсионеры из этой категории отмечают, что не всегда могут в полной мере воспользоваться теми льготами, которые им положены по закону. Причин, почему это происходит, масса.

Тем временем, остальные пенсионеры также часто высказываются в негативном ключе о той социальной политике, которую проводят российские власти. В основном людям попросту не хватает тех пенсий, которые они получают. В свою очередь цены на основные продукты и услуги растут несоразмерно индексации пенсионных выплат.

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