Работающие пенсионеры опасаются отмены пенсий

01.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С недавнего времени работающие пенсионеры, которые являются внушительной прослойкой населения России, лишились привычной индексации своих пенсий. И без того слабое положение данных пенсионеров еще больше пошатнулось. Людям пришлось затянуть пояса.

Работающие пенсионеры опасаются отмены пенсий

Теперь же пенсионеры, которые продолжают официальную трудовую деятельность, еще больше заволновались. Поводом для переживаний стали слухи о том, что работающих пенсионеров могут и вовсе лишить пенсий. На такие меры, если верить неофициальным сообщениям, власти готовы пойти с целью дополнительной разгрузки бюджета по социальным статьям расходов.

В последнее время все чаще в информационном пространстве можно наткнуться на данные о планах властей отменить пенсии для работающих пенсионеров. Но, как оказывается на самом деле, ничего подобного правительство и президент делать не намерены. По крайней мере, в своих выступлениях они вновь и вновь заверяют население в безоговорочной социальной поддержке. Вместе с этим власти делают поправку на экономические реалии, сетуя на то, что зачастую приходится идти на непопулярные среди граждан меры с целью экономии бюджетных ресурсов.

Таким образом можно констатировать, что работающих пенсионеров оставят с пенсиями. В свою очередь вопрос о возвращению к индексации таких пенсий пока даже не обсуждается. Правительство пообещало его рассмотреть только после того, как появятся дополнительные источники финансирования.

В заключение лишь напомним о том, что в начале 2018 года многим пенсионерам пенсии были проиндексированы на 3,7 процента. Работающих пенсионеров оставили без повышения. Гражданам из этой категории нуждающихся лишь пообещали перерасчет пенсий, который запланирован на 1 августа текущего года.

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