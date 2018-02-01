Работающие пенсионеры опасаются отмены пенсий

С недавнего времени работающие пенсионеры, которые являются внушительной прослойкой населения России, лишились привычной индексации своих пенсий. И без того слабое положение данных пенсионеров еще больше пошатнулось. Людям пришлось затянуть пояса.

Теперь же пенсионеры, которые продолжают официальную трудовую деятельность, еще больше заволновались. Поводом для переживаний стали слухи о том, что работающих пенсионеров могут и вовсе лишить пенсий. На такие меры, если верить неофициальным сообщениям, власти готовы пойти с целью дополнительной разгрузки бюджета по социальным статьям расходов.

В последнее время все чаще в информационном пространстве можно наткнуться на данные о планах властей отменить пенсии для работающих пенсионеров. Но, как оказывается на самом деле, ничего подобного правительство и президент делать не намерены. По крайней мере, в своих выступлениях они вновь и вновь заверяют население в безоговорочной социальной поддержке. Вместе с этим власти делают поправку на экономические реалии, сетуя на то, что зачастую приходится идти на непопулярные среди граждан меры с целью экономии бюджетных ресурсов.

Таким образом можно констатировать, что работающих пенсионеров оставят с пенсиями. В свою очередь вопрос о возвращению к индексации таких пенсий пока даже не обсуждается. Правительство пообещало его рассмотреть только после того, как появятся дополнительные источники финансирования.

В заключение лишь напомним о том, что в начале 2018 года многим пенсионерам пенсии были проиндексированы на 3,7 процента. Работающих пенсионеров оставили без повышения. Гражданам из этой категории нуждающихся лишь пообещали перерасчет пенсий, который запланирован на 1 августа текущего года.

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