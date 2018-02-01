С 1 февраля пенсионерам прибавили 5 тысяч рублей

В современных непростых экономических реалиях властям приходится очень непросто исполнять взятые на себя ранее социальные обязательства. Однако правительство и президент четко отчитываются о своей приверженности помогать нуждающимся гражданам.

С сегодняшнего дня, 1 февраля 2018 года, некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на существенную доплату к своей пенсионной выплате. Вот уже несколько недель фиксируется повышенный интерес среди россиян к вопросу о том, кому повысят пенсии в первый день последнего зимнего месяца. Постараемся остановиться на этом подробнее.

Из свежих комментариев со стороны депутатов следует, что с первого февраля были проиндексированы социальные выплаты. Размер прибавки исчисляется 2,5 процентами. Этот показатель не является феноменальным, но в отдельных случаях свидетельствует о весьма серьезной прибавке к пенсии.

Нужно сразу же внести ясность, пояснив, что на данное повышение могут рассчитывать только инвалиды, ветераны боевых действий, а также те люди, которые в свое время трудились на опасной и вредной для организма работе. Также повышенные пенсии с 1 февраля будут получать герои СССР и социального труда.

Ежели говорить еще конкретнее, то размер повышения для данных категорий пенсионеров будет исчисляться пятью тысячами рублей.

Тем временем нужно добавить, что следующее повышение пенсий в России состоится 1 апреля 2018 года. Тогда повышение затронет пенсионеров, которые получают социальные пенсии.

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