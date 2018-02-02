Большинство пенсионеров перевели на карты «Мир»

В России завершился переход бюджетников и пенсионеров на отечественную платежную систему под названием "Мир". С помощью этой меры власти предостерегли население страны от негативного влияния зарубежных аналогов, которые ранее грозили санкциями.

Вчера, 1 февраля 2018 года, с отчетом о завершении этапа замены расчетных пластиковых карт MasterCard и Visa на отечественный аналог "Мир" выступил заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова.

Она констатировала, что бюджетников переводят на российские карты в ускоренном темпе. Этот процесс должен быть полностью завершен в июле текущего года.

На сегодняшний день можно заметить, что на карты "Мир" переведены 87 процентов сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров.

Напомним, российская система платежных карт появилась около четырех лет назад. Это случилось после того, как сразу несколько отечественных банков угодили под американские санкции. На уровне президента России было принято решение о создании внутренней платежной системы. Вскоре правительство объявило о намерении перевести на карты "Мир" не только пенсионеров, но еще и сотрудников бюджетной сферы.

Эксперты констатируют, что с помощью данной меры заработные платы бюджетников и пенсионные выплаты будет полностью защищены от влияния санкций, которые регулярно вводятся западными странами.

Ранее среди пенсионеров бытовало непонимание того, каким образом они будут получать свои пенсии в обозримом будущем. Но сотрудники Пенсионного фонда заверили людей, что ничего серьезного в этом плане не изменится.

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