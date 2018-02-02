Дмитрий Тарасов наплевательски отнесся к жене на собственной свадьбе. Видео

В Сети продолжаются бурные обсуждения свадьбы Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Пользователи пришли к выводу, что событие стало настоящим провалом, а спортсмен наплевал на новоиспеченную жену.

Накануне, 29 января, состоялось венчание футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги, модели Анастасии Костенко. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем влюбленные отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "натуральный блондин" Николай Басков и его "вечная невеста" Виктория Лопырева.

В Сети, где можно в изобилии найти фотографии и видео с мероприятия, бурно прокомментировали громкое событие. Причем мнение большинства пользователей оказалось негативным. Хейтеры на все лады просклоняли и Тарасова, и Костенко, а также прошлись по самой свадьбе, которую назвали провалом.

"Свадьба колхоз, гости недовольнее, на украшение зала и на столы денег не хватило, невеста с прической а-Ля Сельпо, спящий Текилах, ведущий, который в своих сторисах засерает молодых, Лобода, назвавшая невесту именинницей..... не свадьба, а провал Года (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да уж... так себе дизайн я ожидала большего.. опять зажал деньги скряга тарасов", "Ему самому не надоели свадьбы??? Как баба, все показуху делает. Уже противно смотреть", "У Тарасова каждый раз как первый раз

@kostenko.94 @tarasov23 #да_тарасовы #тарасовкостенко #свадьба #тарасовы #ДА_тарасовы #тарасов #костенко #тарасовкостенко #бузова #анастасиякостенко #дмитрийтарасов #тарасовкостенко #тарасов #костенко #да_тарасовы #ББ #батрубузики #батрудиновибузова Публикация от По поводу рекламы в директ♻ (@privat__sss) Янв 29, 2018 at 9:40 PST

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