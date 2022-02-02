Кислый вишневый сок снижает сахар в крови

Russf Фев 2, 2022 Интересное

Британские ученые исследовали вишневый сок и обнаружили, что в нем содержится большое количество антоцианов. По их словам, эти соединения обладают стимулирующими качествами и способствуют высвобождению инсулина — гормона, отвечающего за поддержание нормального уровня сахара в крови.

Также был проведен эксперимент, в ходе которого в течение шести недель участники исследования употребляли кислый концентрированный вишневый сок. Результаты показали, что у людей снизилась масса тела, кровяное давление и уровень глюкозы.

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