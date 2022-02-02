Министерство финансов США сообщило о долге государства

Russf Фев 2, 2022 Интересное

Согласно докладу представителя Министерства финансов США, государственный долг Соединенных Штатов составил 30,012 трлн долларов. Специалисты отмечают, что превышение отметки в 30 трлн долларов происходит впервые.

Однако, несмотря на значительное увеличение суммы государственного долга, Соединенные Штаты не вышли за поставленные рамки. В октябре 2021 года президентом страны Джо Байденом был подписан законопроект, согласно которому допустимый порог для госдолга США был увеличен до 480 трлн долларов.

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