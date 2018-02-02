Наследник Андрея Малахова покинет РФ



Андрей Малахов оформил все требуемые документы для того, чтобы его маленький сын Александр мог выезжать за рубеж. На все про все у телеведущего ушло несколько минут.

Телеведущий вместе с тещей Тамарой приехал в "Афимолл-Сити", что на Пресненской набережной, где распахнул двери первый в России флагманский центр государственных услуг. Через несколько минут его сын получил регистрацию по месту жительства, СНИЛС, временный полис обязательного медицинского страхования, заграничный паспорт и даже оказался записанным в детский сад, сообщает StarHit.

Когда малыша, которому еще нет и полугода, собираются вывезти из страны, пока не известно. Более того, до сих пор ни Андрей Малахов и его жена Наталья Шкулева не показали наследника. По слухам, супруги намерены обнародовать фотографии мальчика только после крестин.

Напомним, что популярный телеведущий и его жена стали родителями в ноябре 2017 года. Жизнь их радикально изменилась. "Раньше я спал очень крепко. Сейчас же просыпаюсь от малейшего хныка", – признался Андрей в интервью.

"Ни один день не похож на предыдущий. Александр растет, развивается. Уже появилась прическа, ушла младенческая отечность. Он начинает агукать, улыбаться. Да, я не могу сказать, какой сейчас день недели, но помню все мелочи", – отметила Наталья.

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