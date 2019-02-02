«Не могла поверить». Актриса Усок знала об аресте

Актриса Усок знала об ордере на арест: Не могла поверить.
Российская актриса Ирина Усок вылетела в Соединенные Штаты, несмотря на то, что знала об оформлении ордера на ее арест. Сейчас она жалеет о поступке. Об этом рассказали пообщавшиеся с соотечественницей российские дипломаты.
"Она знала о факте оформления такого ордера на ее задержание, но не могла в это поверить и все-таки решила прилететь в Соединенные Штаты. Сильно жалеет об этом, но что сделано, то сделано", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" вице-консул в Нью-Йорке Алексей Топольский.
Ранее генконсульство сообщило об освобождении россиянки до следующего судебного заседания по ее делу, назначенного на 20 марта.
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