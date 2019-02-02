Работающим пенсионерам предложили перестать платить пенсии

В интернете на регулярной основе возникают обсуждения по поводу дальнейшей судьбы работающих пенсионеров. Повышенный интерес именно к этой категории граждан обусловлен желанием властей сэкономить на пенсиях для пенсионеров, продолжающих трудиться.

Свежий повод порассуждать на эту тему возник после того, как информационное пространство буквально взорвалось из-за предложения главы Минтруда Максима Топилина подумать над вопросом о полной отмене пенсий для работающих пенсионеров. Свое заявление Топилин сделал завуалированным образом, но эксперты очень быстро смекнули, какую перспективу гражданам нашей страны власти пытаются обрисовать на примере работающих пенсионеров.

В социальных сетях обсуждают следующее заявление министра: "Нами разрабатывается законопроект, который регулирует взносы работодателей за работающих пенсионеров. Будет выбор - взносы в ПФР или пенсия".

Какие-либо другие подробности на этот счет не приводятся, что создает почву для дальнейших дискуссий. Ведь люди находятся в неведении по поводу своего будущего.

Напомним, на сегодняшний день работающие пенсионеры ограничены в праве на ежегодную индексацию пенсий. Государство подталкивает их к увольнению с официальной работы, дабы индексация была восстановлена в полном объеме.

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