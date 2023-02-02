Российские предприятия продолжат выпускать «упрощенные» автомобили

Russf Фев 2, 2023 Интересное

Согласно постановлению правительства России от 12 мая 2022 года, российским производителям автомобилей разрешили сертифицировать «упрощенные» модели, которые могут не иметь некоторых элементов. Речь идет о компонентах блокировки тормозной системы, подушках безопасности, кондиционерах, а также о некоторых функциях системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Необходимость этого была связана с затруднениями поставок этих компонентов из-за санкций и нарушения логистики. Представители автоконцернов обратились к властям с просьбой продлить действие постановления. Их обращение было удовлетворено: срок действия постановления продлен до 1 июня 2023 года.

Rusfact.com

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