Российские предприятия продолжат выпускать «упрощенные» автомобили

Согласно постановлению правительства России от 12 мая 2022 года, российским производителям автомобилей разрешили сертифицировать «упрощенные» модели, которые могут не иметь некоторых элементов. Речь идет о компонентах блокировки тормозной системы, подушках безопасности, кондиционерах, а также о некоторых функциях системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Необходимость этого была связана с затруднениями поставок этих компонентов из-за санкций и нарушения логистики. Представители автоконцернов обратились к властям с просьбой продлить действие постановления. Их обращение было удовлетворено: срок действия постановления продлен до 1 июня 2023 года.

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