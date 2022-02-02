Сбербанк рассказал об условиях семейной ипотеки

Russf Фев 2, 2022 Интересное

Программа «Семейная ипотека» в Сбере стартовала в 2018 году. С момента запуска программы ею воспользовались около 80 тысяч семей. Специалисты сообщают, что средний срок кредитования в рамках этой программы составляет 20 лет. При этом семьи с детьми обычно выплачивают ипотеку за 4,5 года.

Также есть данные о величине первоначального взноса — в среднем заемщики вносят 27,9% от стоимости. Отмечается, что спрос на ипотеку вырос после того, как программа была расширена на первенца, а также появилась возможность потратить средства на строительство частного дома.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.