Суд признал невиновным Джима Керри в самоубийстве его девушки

Родственники умершей утверждали, что это актер подсадил девушку на психотропные вещества и превратил ее жизнь в кошмар.

Знаменитый голливудский актёр Джим Керри был оправдан по делу о причастности к самоубийству его подруги Катрионы Уайт, которое произошло в 2015 году. Все иски в отношении комика были отклонены без объяснения причин, сообщает The Holliwood Reporter.

Напомним, бывшая подруга Джима Керри была обнаружена мёртвой в сентябре 2015 года в своём доме в Лос-Анджелесе. Согласно выводам врачей, девушка скончалась от передозировки психотропных препаратов, которые приняла через несколько часов после разрыва отношений с актёром.

Позже в планшете Катрионы были найдены сообщения, якобы адресованные Джиму. Речь в них шла о том, что роман с Джимом Керри был явно не самым счастливым периодом в жизни девушки. Она открыто обвиняла возлюбленного в том, что он превратил её жизнь в разврат с сексом и наркотиками, заразил её герпесом и подсадил на сильнодействующие вещества.

Родственники Катрионы заявили на знаменитость в суд. А сам Керри категорически отрицал причастность к смерти бывшей подруги.



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