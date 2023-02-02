В России сократилось количество абортов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что за последние 10 лет количество абортов, проводимых на территории Российской Федерации, уменьшилось в 2 раза. Он отметил, что в 2022 году 44 тысячи женщин отказались от этой процедуры и сохранили жизнь ребенка. По словам Мурашко, Минздрав проводит профилактические мероприятия, которые дают хороший результат.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обозначил свою позицию по этому вопросу. Он считает, что проведение аборта – это способ обогащения для частных клиник, поэтому следует исключить эту услугу из списка предлагаемых ими.

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