Японские археологи обнаружили интересные находки

Кофун Томиомаруяма, созданный во второй половине 6 века, является крупнейшим круглым курганом в Японии. Он находится на территории префектуры Нара.

Японские археологи исследовали могильный курган, в результате чего смогли обнаружить интересные находки. Ученые нашли гроб, длина которого составила 5 метров. Сверху погребальное сооружение было покрыто глиной, в которой было спрятано бронзовое зеркало в форме щита. Это первая подобная находка археологов страны – ранее обнаруженные зеркала имели круглую форму. Также в глине был обнаружен железный меч длиной 2,37 м.

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