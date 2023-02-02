Японские археологи обнаружили интересные находки

Russf Фев 2, 2023 Интересное

Кофун Томиомаруяма, созданный во второй половине 6 века, является крупнейшим круглым курганом в Японии. Он находится на территории префектуры Нара.

Японские археологи исследовали могильный курган, в результате чего смогли обнаружить интересные находки. Ученые нашли гроб, длина которого составила 5 метров. Сверху погребальное сооружение было покрыто глиной, в которой было спрятано бронзовое зеркало в форме щита. Это первая подобная находка археологов страны – ранее обнаруженные зеркала имели круглую форму. Также в глине был обнаружен железный меч длиной 2,37 м.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.