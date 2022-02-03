100000 лифтов заменят к 2025 году

Согласно докладу генерального директора ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петра Харламова, к 2025 году необходимо будет произвести замену около 90-100 тысяч лифтов в многоквартирных домах нашей страны. Среди регионов Харламов выделил Ульяновскую область, где замене подлежит 71% всех лифтов, однако за последние два года ни один лифт не был заменен.

Чиновник отметил, что средств, которые собираются жителями на капитальный ремонт домов, на это не хватит. В некоторых случаях ситуация осложняется еще и тем, что эти средства копятся на специальном счете.

Rusfact.com