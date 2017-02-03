3 февраля в Абакане прошли очередные игры турнира на призы клуба «Плетёный мяч»

Второй день всероссийских соревнований среди хоккеистов 2005 – 2006 годов рождения не был богат на забитые мячи.

Встреча между командами ДЮСШ Абакана и кировской «Родиной-2005» завершилась со счётом 2:1. У абаканцев на 9-й минуте с пенальти отличился Сергей Кильчичаков, у гостей с игры забил Артём Пысин (12). Победные три очка в копилку хозяев льда положил Матвей Воробьёв (21), которому, кстати, ассистировал всё тот же Сергей Кильчичаков.

В матче «Водник-2005» — «Кузбасс-2005» всё решил единственный гол. На 28-й минуте принёс победу кемеровчанам Константин Санаев.

А вот «Енисей-2005» добился второй победы в финальном турнире. На быстрый гол Павла Пономарёва (1) красноярцы ответили точными ударами Антона Савлука (21, со свободного удара) и Александра Склярова (26) — 2:1.

Упорной получилась борьба хоккеистов, представлявших «Юность-ИЦС» и Нижегородскую область. Первый тайм прошёл всухую, второй тоже не особо-то радовал стопроцентными моментами для взятия ворот. И всё же у нижегородцев получилось вырвать победу — не сплоховал Даниил Ледянкин (38, со свободного удара).

РАСПИСАНИЕ ИГР

2 февраля

Сборная Нижегородской области — «Водник» (1:1)

«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)

ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)

«Родина» — «Ерофей» (1:1)

3 февраля

ДЮСШ — «Родина» (2:1)

«Водник» — «Кузбасс» (0:1)

«Енисей» — «Ерофей» (2:1)

«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)

4 февраля

«Родина» — «Юность-ИЦС»

Сборная Нижегородской области — «Кузбасс»

«Ерофей» — ДЮСШ

«Водник» — «Енисей»

5 февраля

«Кузбасс» — «Енисей»

«Ерофей — «Юность-ИЦС»

ДЮСШ — сборная Нижегородской области

«Родина» — «Водник»

7 февраля

«Юность-ИЦС» — «Кузбасс»

«Енисей» — «Родина»

«Водник» — ДЮСШ

Сборная Нижегородской области — «Ерофей»

8 февраля

«Ерофей» — «Водник»

Сборная Нижегородской области — «Енисей»

«Юность-ИЦС» — ДЮСШ

«Кузбасс» — «Родина»

9 февраля

«Родина» — сборная Нижегородской области

«Юность-ИЦС» — «Водник»

ДЮСШ — «Енисей»

«Кузбасс» — «Ерофей»

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