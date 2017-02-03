3 февраля в Абакане прошли очередные игры турнира на призы клуба «Плетёный мяч»

Второй день всероссийских соревнований среди хоккеистов 2005 – 2006 годов рождения не был богат на забитые мячи.
Встреча между командами ДЮСШ Абакана и кировской «Родиной-2005» завершилась со счётом 2:1. У абаканцев на 9-й минуте с пенальти отличился Сергей Кильчичаков, у гостей с игры забил Артём Пысин (12). Победные три очка в копилку хозяев льда положил Матвей Воробьёв (21), которому, кстати, ассистировал всё тот же Сергей Кильчичаков.
В матче «Водник-2005» — «Кузбасс-2005» всё решил единственный гол. На 28-й минуте принёс победу кемеровчанам Константин Санаев.
А вот «Енисей-2005» добился второй победы в финальном турнире. На быстрый гол Павла Пономарёва (1) красноярцы ответили точными ударами Антона Савлука (21, со свободного удара) и Александра Склярова (26) — 2:1.
Упорной получилась борьба хоккеистов, представлявших «Юность-ИЦС» и Нижегородскую область. Первый тайм прошёл всухую, второй тоже не особо-то радовал стопроцентными моментами для взятия ворот. И всё же у нижегородцев получилось вырвать победу — не сплоховал Даниил Ледянкин (38, со свободного удара).
РАСПИСАНИЕ ИГР
2 февраля
Сборная Нижегородской области — «Водник» (1:1)
«Енисей» — «Юность-ИЦС» (4:1)
ДЮСШ — «Кузбасс» (4:0)
«Родина» — «Ерофей» (1:1)
3 февраля
ДЮСШ — «Родина» (2:1)
«Водник» — «Кузбасс» (0:1)
«Енисей» — «Ерофей» (2:1)
«Юность-ИЦС» — сборная Нижегородской области (0:1)
4 февраля
«Родина» — «Юность-ИЦС»
Сборная Нижегородской области — «Кузбасс»
«Ерофей» — ДЮСШ
«Водник» — «Енисей»
5 февраля
«Кузбасс» — «Енисей»
«Ерофей — «Юность-ИЦС»
ДЮСШ — сборная Нижегородской области
«Родина» — «Водник»
7 февраля
«Юность-ИЦС» — «Кузбасс»
«Енисей» — «Родина»
«Водник» — ДЮСШ
Сборная Нижегородской области — «Ерофей»
8 февраля
«Ерофей» — «Водник»
Сборная Нижегородской области — «Енисей»
«Юность-ИЦС» — ДЮСШ
«Кузбасс» — «Родина»
9 февраля
«Родина» — сборная Нижегородской области
«Юность-ИЦС» — «Водник»
ДЮСШ — «Енисей»
«Кузбасс» — «Ерофей»
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