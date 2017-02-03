Абаканцы через окно покидали горящую многоэтажку

Пожар произошёл 1 февраля около полудня.

Из окна третьего этажа подъезда шёл дым. Внутри было сильное задымление, требовалась эвакуация жильцов. Десять абаканцев вывели по лестничным маршам. Предварительно на них одели специальные дыхательные аппараты. Ещё двоим гражданам пришлось покидать горящее здание через окно второго этажа по трехколенной лестнице.

Затем спасатели приступили к ликвидации пламени. На первом этаже горели дверное полотно тамбура, коляска и велосипед под лестницей. Общая площадь пожара составила три квадратных метра. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем неизвестных. С огнём сотрудники МЧС справились за шесть минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

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