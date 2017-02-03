Донецк: ночь ужаса. По городу работают «Грады»

Донецк: ночь ужаса. Разрушения поражают. Вокруг автомобильного круга словно гигантской косой срезало все постройки. Справа был популярный магазин военного снаряжения. Его больше нет, от здания остались одни руины. С другой стороны — жилые одноэтажные домаАлександр КОЦ

Сначала в комнате с грохотом распахнулась дверь балкона. Через мгновение противным звоном завибрировали окна. Спустя секунду донесся оглушительный взрыв. К канонаде здесь давно привыкли, поэтому когда происходит что-то экстраординарное, понимаешь сразу. Соцсети реагируют быстрее любых мониторинговых комиссий. «Мотель. Зарево в небе. Стекла повылетали».

По предварительной информации, ракета «Урагана» попала в грузовикФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У журналистов в Донецке есть негласное правило — на ночные обстрелы не выезжать. Во-первых, это опасно. Во-вторых, в темноте попробуй что сними. Но есть традиция. Всякий раз, когда мощные взрывы сотрясают город после захода солнца, журналисты нарушают это правило.

Реактивная артиллерия ВСУ в эту ночь работала без всякого стесненияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Мотель» находится всего в 10 минутах ходьбы от нашего дома. На машине — 2 минуты. Это знаковое место. Круг, соединяющий Макеевку с Донецком. С одной стороны, чуть в глубине, штаб Бригады «Восток», с другой — часть спецназа ДНР. Координаты этих подразделений давно известны украинской армии. Но в эту ночь мощнейший взрыв прогремел прямо на кругу, через который идет сообщение в том числе и с большой землей — с Россией.

Обстрелы Донецка продолжаются уже несколько днейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разрушения поражают. Вокруг автомобильного круга словно гигантской косой срезало все постройки. Справа был популярный магазин военного снаряжения. Его больше нет, от здания остались одни руины. С другой стороны — жилые одноэтажные дома. У них больше нет крыш. В общаге напротив жили беженцы из обстреливаемых Киевского и Октябрьского районов. Сейчас они спешно вытаскивают свои вещи на улицу, к военным «Уралам». Их переселят в другое место.

Вокруг автомобильного круга словно гигантской косой срезало все постройкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- По предварительной информации, ракета «Урагана» попала в грузовик, - сообщил на месте заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В результате обстрелов погибли мирные граждане, больше десяти человек раненоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотя эпицентр взрыва говорит о другом. Я видел подобные воронки в Сирии и Ираке. По центру лежит мост от грузовика, его железный остов разбросан по округе. Так выглядит теракт, когда машина смертника взрывается в расположении противника. Либо ее подрывают дистанционно.

Несколько ракет в очередной раз залетели в Киевский район, где нет ни позиций ополчения, ни каких-либо иных «легальных целей»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впрочем, реактивная артиллерия ВСУ в нынешнюю ночь работала без всякого стеснения. Несколько ракет в очередной раз залетели в Киевский район, в самое начало Киевского проспекта. Где нет ни позиций ополчения, ни каких-либо иных «легальных целей». Ракета залетела прямо в первый этаж жилого дома. Эвакуировать пришлось весь дом. На момент написания этой заметки массированные обстрелы Донецка продолжались. Погибли двое мирных граждан. 13 ранены (на период с 0.00-02.00).