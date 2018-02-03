Доплату к пенсии в 1 тысячу рублей получат трудолюбивые россияне

В России, несмотря на все сложности экономического характера, сохраняется стабильность пенсионной системы. Безусловно, число проблем с каждым годом лишь возрастает, но тот факт, что государство полностью исполняет взятые на себя ранее соцобязательства, внушает уважение. Впрочем, пенсионеры не разделяют подобную точку зрения.

В нынешних реалиях говорить о том, что материальное положение пенсионеров не является проблемным моментом, совсем не приходится. Сегодня пенсионерам приходится искать альтернативные способы заработка, так как на одну пенсию прожить очень трудно. Для примера можно обратиться к работающим пенсионерам, которые готовы отказываться от регулярной индексации пенсий в пользу того, чтобы сохранить за собой официальное трудоустройство.

Самой распространенной пенсией в России является та, что назначается по старости. Несмотря на то, что правительство регулярно отчитывается о ее индексации, на практике получается, что люди сводят концы с концами. Сейчас средняя пенсия по старости в нашей стране составляет 14 тысяч рублей. Этот показатель выглядит смехотворным, ежели его сравнивать с аналогичными в других, например, европейских странах.

Вместе с этим, несмотря на все те негативные моменты, которые имеются в жизни пенсионеров, нужно заострить внимание на дополнительных мерах поддержки отечественных пенсионеров. На них власти идут с той целью, чтобы хоть немного облегчить жизнь нуждающихся граждан. В частности, особенное внимание государство уделяет тем гражданам, которые много трудились на протяжении своей сознательной жизни. За это им предусмотрены дополнительные выплаты к основной пенсии.

В 2018 году прибавка к пенсии, составляющая 1063 рубля, полагается тем пенсионерам, у которых за плечами имеется 50 и более лет трудового стажа. Таким образом государство старается дополнительно поддержать трудолюбивых россиян.

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