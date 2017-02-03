Глава Хакасии оценил работу прокуратуры

Глава Хакасии Виктор Зимин принял участие в расширенной коллегии прокуратуры Хакасии.





Открыл совещание прокурор республики Денис Попов, который в своем докладе подвел итоги работы органов прокуратуры за 2016 год, а также поставил задачи по укреплению законности и правопорядка в 2017 году. После доклада прокурора республики к присутствующим обратился Виктор Зимин. Руководитель региона подчеркнул, что всегда придает большое значение конструктивному взаимодействию.

- Именно такой подход позволяет оперативно и согласованно защищать законные интересы населения, - сказал Виктор Зимин.

Руководитель региона поблагодарил руководство и сотрудников Прокуратуры Хакасии за профессиональное выполнение задач, возложенных на структуру.

- Республика в 2016 году прошла масштабную выборную кампанию в Государственную Думу. В целом достойно и в соответствии с законом. У нас не было потрясений, серьёзных нарушений. В том числе это результат и вашей работы, коллеги, в предвыборный период и непосредственно во время голосования. Спасибо за оперативное реагирование по вопросам обеспечения законности.

Впереди у нас ещё более важная выборная кампания – Президента Российской Федерации. И от обеспечения законности избирательного процесса во многом зависит стабильность региона. Очень дорожу, что Хакасия отличается этим. Более того, это одна из слагаемых инвестиционной привлекательности республики, а, следовательно, – экономического развития и благополучия территории, - подчеркнул Глава Хакасии.

Виктор Зимин отметил, что, несмотря на все сложности, Хакасия показывает экономический рост. А инвестиционные проекты, с которыми республика сегодня готова заявиться на федеральном уровне, имеют все шансы стать точкой роста не только Хакасии, но и всей Сибири. Речь идёт о развитии угольной промышленности, металлургии, транспортной инфраструктуры.

В этой связи важнейшую роль играет совместная работа власти и правоохранительных органов по созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе по недопущению излишних проверок, над чем очень плотно сегодня работает прокуратура. В то же время принципиальным вопросом является соблюдение природоохранного законодательства, что важно для сохранения благоприятной окружающей среды для населения и будущих поколений.

- Уверен, в наступившем году, который объявлен в России Годом экологии, этому вопросу будет уделено отдельное внимание не только со стороны прокуратуры и исполнительной власти, но и со стороны природопользователей, осуществляющих свою деятельность на территории республики, - сказал Виктор Зимин.

Также для органов прокуратуры приоритетным остается надзор за обеспечением конституционных прав и свобод граждан. В результате слаженного взаимодействия задолженность по заработной плате в республике остается одной из самых низких в Сибирском федеральном округе.

Виктор Зимин отметил работу прокуратуры в системе жилищно-коммунального хозяйства, где часто приходится вмешиваться и защищать интересы граждан. Данная сфера - очень сложная, нередко конфликтная, но она также очень важна, потому что сопряжена с опасностью для жизни и здоровья большого числа людей.

- Особое направление нашего взаимодействия – законодательная сфера. Еще на уровне нормотворчества, совместно с Прокуратурой республики, Верховным Советом нам удается повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов, а значит – обеспечить их эффективное исполнение.

Напомним, наступивший год в республике решено посвятить молодежи. И в этой связи особое значение имеет профилактическая работа, направленная на обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних, недопущение правонарушений в этой непростой среде.

В завершение своего выступления Виктор Зимин сказал:

- От того, насколько профессионально и патриотично вы исполняете свои обязанности, зависит не просто соблюдение законов Российской Федерации и Республики Хакасия, но и экономическое развитие, а также в целом комфорт и безопасность наших граждан. Успехов вам в вашей непростой работе.

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