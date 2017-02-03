Импорт овощей в Россию снизился на половину

По результатам января-ноября 2016 года импорт овощной продукции в Россию снизился в среднем на 50% по разным позициям. Также по данным Федеральной таможенной службы существенное падение объемов ввоза произошло на рынке сахара и мяса. Некоторыми видами продукции Россия полностью обеспечила себя самостоятельно. Уменьшение импорта связывают с проведением программы импортозамещения, а также со снижением потребления внесезонных овощей.

По информации ведомства, объемы импорта капусты за указанный период составили 50,9% от показателя аналогичного периода прошлого года, в натуральном выражении поставки составили 90 тысяч тонн, картофеля – 281 тысяч тонн, 51,3%; чеснока и лука поставили 185 тысяч тонн, 59%, помидоров – 419 тысяч тонн, 69,3%. Меньше всего сократился импорт огурцов и корнишонов, эти поставки в январе-ноябре 2016 года составили 97,4 тысячи тонн, 89,3% от объема ввоза за тот же период 2015.

Также ФТС привела данные по другим видам продукции агропромышленного комплекса. В отмеченный период зафиксировали уменьшение импорта сахара (поставки составили 50,8%, 257 тысяч тонн), а также мяса (84,1%, 558 тысяч тонн). В частности, мяса птицы в Россию завезли в 2016 году на 5% меньше.

Однако по некоторым позициям импорт показал рост. В частности, масло: прирост импорта пальмового масла составил 0,8%, сливочного – 1,2% и (наибольший) подсолнечного 64,1%. В числе этих позиций также творог и сыр (прирост импорта 5,5%), молоко и сухие сливки (25,8%) и экзотические фрукты (мандарины, апельсины и бананы). Кроме того, по сообщению Минсельхоза, в стране пока сохраняется дефицит тепличных овощей, садовой плодоовощной и молочной продукции, а также говядины. При этом указанные направления развивают: по итогам 2016 года производство тепличных овощей, по предварительным прогнозам, вырастет на 35%. Прирост производства овощей на открытом грунте за последний год составил 3-4%.

Отметим, российские торговые сети подтверждают, что доля российских овощей в их товарообороте повышается. В частности, сеть «Дикси» нарастила долю огурцов отечественного производства в полтора раза, теперь процент реализуемых здесь российских огурцов составляет 89%, помидоров – 73%, а в общем свежих овощей – 65%.