Кадры испытаний новейшего корвета «Совершенный»

03.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Кадры испытаний новейшего корвета «Совершенный»
 

Амурский судостроительный завод передал ВМФ для испытаний новейший корвет «Совершенный».

Корабль пройдет ходовые, огневые, маневренные и скоростные испытания.

Вместе с представителями промышленности работу каждого устройства тщательно проверит экипаж.

Корабль оснащён ракетным вооружением и  способен уничтожать как надводные цели, так и субмарины противника, а также поддерживать десантные операции морпехов.

Сторожевой корабль построен с использованием углепластика - это намного снижает его заметность для радиолокаторов противника.

В состав флота «Совершенный» войдет летом 2017 года.

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