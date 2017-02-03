Кадры испытаний новейшего корвета «Совершенный»

Амурский судостроительный завод передал ВМФ для испытаний новейший корвет «Совершенный».

Корабль пройдет ходовые, огневые, маневренные и скоростные испытания.

Вместе с представителями промышленности работу каждого устройства тщательно проверит экипаж.

Корабль оснащён ракетным вооружением и способен уничтожать как надводные цели, так и субмарины противника, а также поддерживать десантные операции морпехов.

Сторожевой корабль построен с использованием углепластика - это намного снижает его заметность для радиолокаторов противника.

В состав флота «Совершенный» войдет летом 2017 года.