Как реклама влияет на сознание и подсознание человека

Крупнейшим успехом могут похвастаться рекламодатели, чьи лозунги вошли в повседневного использования. Это не означает, что большой успех на рынке, но в то же время показывает то, как легко можно добраться до нашего сознания. Так же и с музыкой. Казалось бы, мы не обращаем на нее внимания, но наш мозг фиксирует каждую деталь.

С чем ассоциируется у вас мелодия "праздник к нам приходит"? Конечно, с праздничной рекламой Кока-Колы. Невероятно, как сильно такие мелкие элементы западают в память. Другим способом привлечения внимания телезрителей, которые являются лучшим примером для появления механизма рекламы, потому что телевидение действует на два основных чувства одновременно, является создание объявлений о большой эстетической ценности. Вероятно тогда, что получатель увидит рекламу для самой ее эстетики. А от этого уже только шаг до фиксации продукта в его сознании. На сегодняшний день существует много различных видов рекламы. Одним из этих видов является также бегущая строка.

Примером такой рекламы может быть реклама Кока – Колы, Киндер (в данном случае эстетика связана с известной мелодической линией), или хотя бы мобильной связи. Как ни странно, очень хорошо помним также объявления, которые просто мало амбициозны и мало интеллектуальны. Вывод простой, лучшей рекламой является та, которая вызывает в получателе эмоции – неважно, положительные или отрицательные. Однако не может оставить равнодушным, потому что пройдет незамеченным.

Еще один, хотя довольно дорогой способ привлечения внимания аудитории- нанимать на работу в рекламе известных людей, чьи лица каждый день мы видим на экранах ТВ.

Дело в том, что мы выбираем продукты, о которых мы знаем с телевидения или рекламных щитов, а не те, названия которых не связаны с медиа. Кажется нам, что в связи с тем, что марка известна, лучшим является также качество продукта. Ничего более далекого от истины нет, так как это просто действие рекламы. Достаточно, чтобы воспроизводилась звуковая дорожка из рекламы какого-то йогурта, а клиент выберет именно рекламируемый йогурт, среди всех присутствующих на полке брендов.

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