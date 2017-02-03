Как снизить жар?

Лихорадка является естественным способом борьбы организма с заболеванием, и позволяет справиться с инфекцией. Чем выше температура тела, снижается количество железа и цинка в плазме крови, что вызывает затруднение развития и размножения болезнетворных бактерий. При более высокой температуре, до 37-38 градусов, будет встревожена работа иммунной системы и ускорен метаболизм, благодаря чему наше тело может быстрее очистить организм от микробов и токсинов. Однако, если температура становится слишком высокой и превышает 38 градусов, то ее нужно сбить (в случае ребенка, проконсультируйтесь с педиатром). Для взрослых достаточно принять таблетки, сбивающие высокую температуру. Однако, в случае детей и беременных женщин не имея такой возможности, то остаются нам только естественные методы снижения лихорадки.

Как снять лихорадку?

Настой ромашки поможет снизить жар. Его употребление рекомендуется во время гриппа и простуды. Помимо снижения лихорадки, чай ромашки поможет вылечить насморк (ингаляции), кашель, боли в мышцах и головную боль. Если вас мучают головные боли, и вы не знаете причину, что стоит записаться на МРТ в Архангельске.

Естественным путем снижения лихорадки является употребление сока или настоя из бузины. Сок из цветов бузины является средством очищения организма и мочегонным.

Чай из соцветий липы с давних времен используется как жаропонижающее средство во время простудных заболеваний и гриппа.

Настой или настойка из коры белой ивы используется, как средство сбить жар. Также является слабым обезболивающим действием. Настой белой ивы следует делать в соответствии 1-2 грамм коры к 200 мл воды. Отвар следует кипятить в течение 10 минут. В день можно выпить 5 или более стаканов. Настой белой ивы не должен быть использован для снижения лихорадки у детей (как и аспирин).

Анютины глазки не только красивые, но и обладают лечебным действием, в частности, позволяют сбить температуру. Лечебный настой можно сделать из 2 столовых ложек сухого цветка (или 2 пакетиков готового чая с цветов) и 2 стаканов воды. Отвар следует довести до кипения и держать на газе 5 минут (но не кипятить). При повышенной лихорадке и простуде необходимо выпить полстакана чая после каждого приема пищи.

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