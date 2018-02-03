Пенсионерам объяснили доплату к пенсии в 500 рублей

В России время от времени вводятся дополнительные меры поддержки пенсионеров. Зачастую они носят краткосрочный характер из-за нестабильной экономической ситуации. Но власти заверяют, что и впредь будут стараться улучшать материальное положение пенсионеров.

На сегодняшний день самой масштабной пенсией в нашей стране является та, что назначается по старости. В среднем по РФ ее размер составляет 14 тысяч рублей. Этот показатель не должен никого вводить в заблуждение, так как в ряде регионов пенсия по старости отличается куда менее скромными значениями.

С наступлением 2018 года в жизни ряда категорий пенсионеров произошли изменения. В частности, у тех пенсионеров, которые имеют за плечами внушительный трудовой стаж, появится дополнительная прибавка к пенсионной выплате.

Накануне специалисты из Пенсионного фонда разъяснили нуждающимся гражданам, каким образом им можно получить дополнительную прибавку к своей пенсии. Для этого нужно соблюсти следующие условия: ваш трудовой стаж должен быть не менее 30 лет, у вас не должно быть иного дохода, кроме пенсии, а также вы должны достичь пенсионного возраста.

На текущий момент времени размер прибавки к пенсии в таком случае составляет 500 рублей. Конечно же, эта величина насколько скромная, что совершенно не может покрыть даже малую часть тех потребностей, которые имеются в жизни рядового российского пенсионера. Но даже ей люди пенсионного возраста зачастую рады, осознавая всю сложность той ситуации в экономическом плане, в которой наша страна находится в последние годы.

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