Пенсионеров освободили от уплаты транспортного налога

Многие отечественные пенсионеры не знают, что согласно законодательству, они освобождены от уплаты разных видов налогов. Правда, тут сразу же нужно сделать оговорку, заметив, что воспользоваться привилегией от государства могут далеко не все категории пенсионеров.

Ранее мы сообщали о том, что сразу для некоторых пенсионеров были сделаны послабления. В частности, их освободили от уплаты земельного налога. Если говорить конкретнее, то принятые в декабре 2017 года поправки в Налоговый кодекс, регламентируют право на налоговый вычет. На такое право могут рассчитывать инвалиды 1-й и 2-й группы, Герои России, Герои СССР и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной станции. Государство предоставляет им 10 тысяч рублей в качестве имущественного вычета при оплате пошли на землю.

Для остальных пенсионеров налоговый вычет составляется на основе кадастровой стоимости участка. После подсчетов, людям предоставляют возможность платить за землю несколько меньше.

Сейчас же можно говорить об освобождении некоторых пенсионеров от уплаты транспортного налога. Для того, чтобы рассчитывать на подобную льготу, нужно выполнить следующие условия: мощность вашего транспортного средства не должна превышать 100 лошадиных сил, вы приобрели автомобиль с помощью органов социальной защиты, у вас имеются ограничения из-за инвалидности, а также вы являетесь собственником гребных судов, мощность которых менее пяти лошадиных сил.

Чтобы получить льготу нужно обратиться в налоговую службу. Решение будет приниматься в индивидуальном порядке. Человеку нужно предъявить пенсионное удостоверение и документы, с помощью которых подтверждается его право на получение послаблений.

Следует обратить внимание на такую особенность, как региональные особенности. Дело в том, что каждый регион имеет право устанавливать собственные правила по предоставлению льгот на транспортный налог. К примеру, в Санкт-Петербурге пенсионеров полностью освободили от данного налога, ежели во владении пенсионера значится только один легковой автомобиль.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







