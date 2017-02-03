Предприимчивые жители Хакасии за недорого спаивают односельчан

В Ширинском районе участковые практически ежедневно находят новых торговцев суррогатным алкоголем.

За 50 или 100 рублей «домашние» предприниматели продают соседям и знакомым спиртосодержащую жидкость сомнительного качества, особо не заботясь о последствиях. Покупая стакан спирта, сельчане, как правило, выпивают его за ближайшим углом, и нет никаких гарантий, что при температуре воздуха -20 градусов любой из них не замерзнет, по дороге домой. Случаи обморожения у жителей Ширинского района уже были зафиксированы. Любители выпить обращались в декабре и январе.

С начала января полицейские обнаружили 10 домов, хозяева которых продавали алкоголь местному населению, деятельность их пресечена. На нарушителей составлены административные материалы.Торговцам спиртом грозят штрафы до двух тысяч рублей.

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