Протесты в США: Капитолийский холм стал настоящим полем боя

03.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Протесты в США: Капитолийский холм стал настоящим полем боя
 
В США растет недовольство противников Дональда Трампа и его новой администрации. Корреспондент RT Гаяне Чичакян рассмотрела негативное освещение деятельности президента американскими СМИ, чему способствует атмосфера конфликта в Вашингтоне.

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