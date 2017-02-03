Ребёнку с язвенным колитом не нашли лекарство в аптеке Абакана

Прокуратура провела проверку по факту отказа в предоставлении ребёнку-инвалиду необходимого лекарственного препарата.

Малыш, страдающий хроническим заболеванием «язвенный колит», имеет право на бесплатный препарат «Месалазин» в гранулах. Врач выписал родителям рецепт, однако в аптеке сообщили, что лекарство отсутствует. Надзорное ведомство в интересах маленького пациента обратилось в суд. 1 февраля Абаканский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщается на сайте надзорного ведомства Хакасии.

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