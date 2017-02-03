Ребёнку с язвенным колитом не нашли лекарство в аптеке Абакана

03.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура провела проверку по факту отказа в предоставлении ребёнку-инвалиду необходимого лекарственного препарата.

Малыш, страдающий хроническим заболеванием «язвенный колит», имеет право на бесплатный препарат «Месалазин» в гранулах. Врач выписал родителям рецепт, однако в аптеке сообщили, что лекарство отсутствует. Надзорное ведомство в интересах маленького пациента обратилось в суд. 1 февраля Абаканский городской суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщается на сайте надзорного ведомства Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,250