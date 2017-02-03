Санкции побоку: Венгрия готова к совместной работе с Россией в самых разных сферах

Венгрия заинтересована в проекте "Турецкий поток" и готова к совместной работе с Россией в самых разных сферах энергетики, в том числе, ядерной. Это лишь один из итогов сегодняшних переговоров Владимира Путина в Будапеште. Президент прилетел с представительной делегацией министров обсудить крупные экономические проекты. Впрочем, политику тоже было не обойти: слишком серьезные перемены происходят вокруг.

Почему новая вспышка военных действий в Донбассе произошла именно сейчас? Украина — сосед и России, и Венгрии. Потому этот вопрос на итоговой пресс-конференции Путина и Орбана просто не мог не прозвучать.

"Первая причина заключается в том, что украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, из отдельных стран Европы, из Соединенных штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Первое. Второе, как мы знаем, в ходе предвыборной кампании в Соединенных штатах, действующая украинская власть заняла одностороннюю позицию в поддержку одного из кандидатов. Больше того, олигархи некоторые с одобрения политического руководства финансировали этого кандидата. Эту кандидатку, если сказать более точно. Теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией, и тоже через конфликт это всегда лучше, это всегда удобнее, легче втянуть действующую администрацию в решении украинских проблем, ну и наладить таким образом какой-то диалог. Третья причина – внутриполитическая. На фоне явных неудач в сфере экономической, социальной политике, активизировалась оппозиция. Ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта тоже достигается задача легче на фоне возобновления какого-то конфликта. Есть еще одно соображение. Я думаю, что сегодня украинская власть не готова вообще к реализации минских соглашений и ищет повод для того, чтобы отказаться от их исполнения. И этому тоже способствовало бы развитие конфликта. Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на востоке Украины по наихудшему сценарию", — говорит Путин.

Но лидеры подчеркивали: основной темой разговора все-таки были двусторонние отношения. Венгрия, будучи членом Евросоюза, жестко критикует руководство ЕС за антироссийские санкции. Премьер Орбан, явно намекая на вступление в должность нового президента США, дал понять, что мир меняется на глазах, и нормальные отношения между Россией и Европой обязательно будут вновь.

"В западной части европейского континента стала очень модной антироссийская политика. Именно в этих условиях нам пришлось защищать экономические контакты. Шесть с половиной миллиардов долларов – это урон, который был нанесен нашим экономикам. Но мы надеемся, что в ближайшем будущем мы будем приветствовать новые хорошие отношения между Российской Федерацией и Европейским Союзом", — отмечает Виктор Орбан.

Кинотеатр Пушкин, демонстрирующий, в том числе, и российские фильмы, отделения Сбербанка на главной улице, памятник советским солдатам-освободителям на одной из центральных площадей — в Венгрии помнят о совместном прошлом и бережно относятся к сотрудничеству в настоящем.

Метрополитен Будапешта похож на московский, прежде всего, своими советскими еще поездами. Все последние годы их, конечно, латали, но победить время вряд ли возможно. Был объявлен тендер на глубокую модернизацию 220 вагонов, и победил в нем российский завод.

Этому составу ровно 35 лет. Но у него теперь вторая молодость, вторая жизнь — бортовые компьютеры, электронные табло с объявлением станций, видеокамеры в каждом салоне. Но, самое главное, поезда стали очень комфортными для пассажиров — удобные кресла и хорошая шумоизоляция.

Первый модернизированный состав уже весной выйдет на линии. "Комфортный салон, ремонт и модернизация, полностью превзошли наши ожидания", — говорит Иштван Клейнер, ассистент по проекту реконструкции транспортных средств метрополитена Будапешта.

Когда кортеж президента ехал по улицам Будапешта, его приветствовали российскими флагами. Орбан вышел встречать Путина в одном пиджаке прямо на улицу. Но в Будапеште сейчас самая холодная зима за все последние годы, так что уже через несколько минут премьер вернулся в холл. Когда Путин приехал и лидеры знакомились с членами делегаций, Орбан отдельно поинтересовался, а где бывший глава Росатома Кириенко? "Все в порядке, он теперь большой начальник", — ответил Путин.

Такой интерес понятен: Кириенко вел с Венгрией переговоры о возведении новой очереди АЭС Пакш. Вопрос энергетики для страны очень важный: 75 процентов нефти, 60 процентов газа Венгрия получает из России. При этом, контракт на поставки газа через несколько лет истечет. По какому маршруту в будущем Венгрия будет получать российский газ — отдельный вопрос: "Венгрия без особого энтузиазма отнеслась к расширению Северного потока, но была заинтересована в реализации Южного потока. Южного потока, как мы с вами знаем, сейчас нет, есть Турецкий поток".

"Президент России говорит, что каким-то путем, пусть даже зигзагами, Венгрия получит необходимый газ. По сравнению с этим все остальные вопросы являются техническими", — отвечает Орбан.

"Венгрия – надежный, платежеспособный, стабильный партнер. Мы сами заинтересованы в поставках нашего сырья на венгерский рынок. И будем искать любые пути реализовать эти планы. Точно совершенно, найдем. Хочу, чтобы было понятно. Мы абсолютно деполитизируем эти вопросы. Вопрос чисто экономического характера. Экономической целесообразности, прежде всего. Здесь не исключены никакие маршруты. Мы готовы к чему угодно вернуться. Мы не собираемся обижаться на ту же Болгарию, на какие-то другие страны за то, что они не нашли в себе мужества в свое время противостоять решениям Еврокомиссии. Если готовы вернуться к этому, мы готовы тоже со своей стороны. Но нам нужны гарантии, наши компании не могут, и не будут нести убытки за непросчитанные решения", — говорит Путин.

После пресс-конференции переговоры не завершились. Вместе с министрами президент и премьер продолжили их уже в расширенном составе.