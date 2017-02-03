Танки и РСЗО в Авдеевке ОБСЕ всё-таки официально зафиксировала, будет ли реакция мировых СМИ?

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали в контролируемой украинскими силовиками Авдеевке танки. Об этом сообщает РИА Новости.

Размещать танки в этом районе строжайше запрещено мирными договоренностями. При том, что все это происходит буквально под носом у ОБСЕ.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о жертвах в результате обстрела киевскими силовиками всей территории Донецка. Минобороны ДНР заявило, что один человек погиб и 10 ранены. Обстрел велся киевскими силовиками из РСЗО «Ураган».

Ранее корреспондент BBC Том Барридж опубликовал в Сети видео, на котором машины инспекторов ОБСЕ стоят в жилом квартале Авдеевки рядом с танками ВСУ. Судя по всему, западного журналиста не смутило, что танки и другое тяжелое вооружение, согласно минским договоренностям, должны быть отведены от линии соприкосновения, а ОБСЕ должны контролировать выполнение этих договоренностей. На бездействие инспекторов отреагировала и официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Есть такая работа - танки не замечать», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В Авдеевке продолжаются бои. Киевские силовики ведут массированные обстрелы. Борьба идет, в основном, за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.