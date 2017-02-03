Три человека оказались в больнице после ДТП в Хакасии

03.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Предполагаемый виновник аварии не пострадал. а вот во втором авто травмы получили и водитель и пассажиры.

ДТП произошло вечером 31 января на 32 километре автодороги Саяногорск-Черёмушки (вблизи центральный остановки посёлка). По предварительным данным 56–летний водитель за рулём Форд Ренжер ехал из Черёмушек в город. При повороте налево на перекрестке мужчина не уступил дорогу автомобилю Тойота Надия. Иномарка двигалась во встречном направлении, произошло столкновение. В результате ДТП множественные травмы получил водитель Тойоты Надия и два его пассажира 1987 и 1989 года рождения. Все раненые с места аварии доставлены в городскую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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