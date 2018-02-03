В 2018 году богатых пенсионеров лишат пенсий

Сложная ситуация в экономике России вынуждает властей постоянно предпринимать попытки сокращения расходов. В этом отношении социальная сфера является очень уязвимым местом. Пенсионеры вынуждены на собственном примере испытывать трудности.

С помощью такой меры, как отмена льгот для пенсионеров, государство пытается высвободить дополнительные ресурсы на новые расходы. Многие эксперты скептически относятся к подобным действиям, не говоря уже о простых пенсионерах. Но если разобраться в подробностях, то становится понятно, что иного пути развития у страны нет.

С наступлением 2018 года власти пошли на целый ряд мер, связанных с сокращением предоставления льгот для отдельных категорий граждан, которые обеспечены пенсией. Более того, некоторые из пенсионеров и вовсе перестанут получать пенсии. Такая участь постигнет тех россиян, которые получают очень высокую зарплату.

Те пенсионеры, которые получают более одного миллиона рублей в год, больше не имеют права на получение пенсии. Это также затрагивает пенсионеров, которые получают зарплату в два с половиной раза превышающую среднюю зарплату в том регионе, где они проживают. В этом случае за основу берется региональный прожиточный минимум. Для этой категории пенсионеров возможно послабление в виде восстановления пенсионного обеспечения. Для этого человека нужно либо уволиться, либо же снизить свой официальный доход.

Исходя из этих данных можно констатировать, что львиную долю пенсионеров нынешние изменения никоим образом не затронут.

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