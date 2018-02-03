В РФ отменены концерты Захара Мая из-за «неприемлемых высказываний»

03.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В РФ отменены концерты Захара Мая из-за "неприемлемых высказываний"
По заявлениям представителей клубов, концерты отменены во избежание провокаций и разжигания ненависти после заявлений Мая.

В Санкт-Петербурге отменили концерт украинского музыканта Захара Мая, который должен был состояться 14 февраля в клубе "Цоколь". Кроме того, концерт отменили и в московском клубе "Швайн", сообщается на странице клуба в соцсети "ВКонтакте". В столице Май должен был выступить 9 февраля.

По словам представителей клуба "Цоколь", выступление украинского музыканта отменили из-за "неприемлемых публичных высказываний музыканта". Руководство заведения не уточняет, что именно заявил Май.

— Мы считаем неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания Захара Мая, опубликованные на днях в СМИ и вызвавшие широкий общественный резонанс. Во избежание провокаций, разжигания ненависти и обеспечения безопасности мы вынуждены отменить данное мероприятие, — говорится в сообщении представителей "Цоколя".

Захар Май — украинский музыкант, бывший фронтмен группы "Шива", которую он создал после переезда в Россию в Санкт-Петербурге.

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