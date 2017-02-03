В Саяногорске отремонтируют дома эпохи Брежнева

В городском округе началась подготовка к новому сезону капительного ремонта.

Строители завозят материалы на пять объектов в посёлке Майна, приступают к демонтажу старой обшивки фасадов. К началу весны приведут в порядок внешний вид зданий по адресам Дивногорская 1,2,3, Пристанская 10 и Рабовича 1. С начала действия программы капремонта на этих домах, построенных в конце 60-х годов прошлого века, уже отремонтировали кровлю и инженерные сети.

Всего нынче в Саяногорске запланировано капитально отремонтировать фасады 29 домов, 22 кровли и инженерные сети трёх объектов, сообщает помощник министра строительства и ЖКХ Татьяна Зырянова. Основной фронт работ развернётся с наступлением тепла.

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