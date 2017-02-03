В Хакасии более двух тысяч жителей пользуются социальными услугами на дому

03.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Порядка 2100 инвалидов и престарелых получают помощь социальных работников.



 Им доставляют продукты и лекарства, наводят порядок в доме, готовят обеды, оказывают доврачебную помощь и многое другое. Социальные работники навещают каждого клиента два-три раза в неделю, но бывают случаи, когда визиты требуются каждый день ввиду тяжелого состояния человека.

- Тем, кто проживает в сельской местности, помогают принести воду, наколоть дрова, растопить печь. Городские жители часто просят помочь записать их на консультацию узкого специалиста, проводить на прием к врачу,   -  пояснила Наталья Волкова, исполняющая обязанности начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов министерства социальной защиты Хакасии.

Кроме надомного  обслуживания в республике организовано социальное сопровождение граждан, которое получают почти полторы тысячи жителей республики. Специалисты социальных служб помогают людям собрать необходимый пакет документов и получить услуги в различных организациях и учреждениях республики по упрощенной форме.

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