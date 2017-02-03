В Хакасии трёх водителей лишат прав из-за алкогольной зависимости

Прокуратура Боградского района выявила трёх граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.

Автомобилисты проживают на территории района и имеют водительские удостоверения, а также медицинские противопоказания к управлению автомобилями, поскольку состоят на учёте у врача нарколога-психиатра. Диагноз – синдром зависимости от алкоголя средней стадии.

Прокурор направил в Боградский районный суд три иска о лишении указанных лиц водительских прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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