В Хакасии трёх водителей лишат прав из-за алкогольной зависимости

03.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прокуратура Боградского района выявила трёх граждан, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.

Автомобилисты проживают на территории района и имеют водительские удостоверения, а также медицинские противопоказания к управлению автомобилями, поскольку состоят на учёте у врача нарколога-психиатра. Диагноз – синдром зависимости от алкоголя средней стадии.

Прокурор направил в Боградский районный суд три иска о лишении указанных лиц водительских прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

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