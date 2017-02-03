Виталий Чуркин провёл ликбез новому постпреду США по американской Конституции

На первом заседании Совбеза ООН, в котором приняла участие новый постпред США при организации Никки Хейли, разговор шёл о событиях на Украине. Хейли обвинила Россию в агрессии, её британский коллега Мэттью Райкрофт и вовсе возложил на Москву ответственность за весь конфликт, а также в очередной раз обвинил российскую сторону в аннексии Крыма. Постпред России при ООН Виталий Чуркин ответил Хейли цитатой из Конституции США, а Британии рекомендовал сначала вернуть заморские территории владельцам и уже потом критиковать другие страны. О том, как прошло первое заседание Совбеза ООН с новым постпредом Соединённых Штатов, — в материале RT.

В четверг новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на своём первом заседании Совета Безопасности ООН осудила «агрессивные действия России на Украине».

«Тяжёлая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России», — заявила она, добавив, что Соединённые Штаты «стоят на стороне народа Украины».

Виталий Чуркин напомнил американской коллеге, что в Конституции США есть «замечательные исторические слова: «Мы, народ».

«Народ Крыма вполне определённо выразил свою волю на референдуме», — добавил российский дипломат.

После заседания Чуркин прокомментировал заявление нового представителя США. Как он отметил, у Вашингтона уже была определённая позиция по Украине и было бы странно рассчитывать, что она изменится за один день.

«Начала Хейли вполне конструктивно (сказала. — RT), что ей не хотелось бы ссориться с Россией. Положено начало определённому процессу — будем надеяться, что он будет развиваться вполне конструктивно», — заявил дипломат.

Кроме того, постпред России при ООН рассказал, что на завтра у него запланирована первая двусторонняя встреча с Никки Хейли, где он рассчитывает поговорить «обо всём, о жизни».

Сама Хейли ранее пообещала изменить подход к работе США в ООН. «Речь идёт о том, чтобы работать не больше, а умнее», — подчеркнула она.

Нимрата Никки Рандхава Хейли, член Республиканской партии и бывший губернатор штата Южная Каролина, стала первой американкой индийского происхождения, которая заняла должность постпреда США при ООН. Трамп, комментируя её назначение, отметил, что она обладает богатым опытом и станет настоящим лидером, представляющим американцев на международной арене.

«Сначала верните Мальвинские острова и Гибралтар»

Великобритания — основной союзник США — также продолжила резкую риторику в отношении Москвы. Постпред Соединённого Королевства при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что ответственность за украинский конфликт лежит на России. По его мнению, кризис начался с событий в Крыму.

Однако Виталий Чуркин поправил коллегу, напомнив, что «всё началось с государственного переворота (на Украине. — RT), во многом при поддержке извне».

Кроме того, российский дипломат подчеркнул, что Великобритания заявляет свои права на множество заморских территорий, оспариваемых другими государствами.

«Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы», — заявил Чуркин.

Удивительная закономерность

Комментируя позицию Киева, Чуркин рассказал журналистам, что сначала даже хотел поблагодарить украинскую делегацию за то, что она собрала это заседание.

«Хотя было очевидно, что они воспользуются им для антироссийских нападок, — отметил дипломат. — Честно говоря, угнетающее впечатление это произвело. Потому что начали за здравие, и совершенно неожиданно для нас удалось принять хорошее заявление для прессы два дня назад. И начал украинский постпред с того, что надо поработать над документом. У меня забрезжила надежда, что в конце концов скажут что-то позитивное, конструктивное. Но потом пошла помесь всего наихудшего, что нам приходилось слышать за последние годы».

По мнению дипломата, киевские власти не пытаются добиться нормализации ситуации на востоке Украины, а надеются решить конфликт военным способом.

Чуркин также обратил внимание на интересную закономерность:

«Любое серьёзное обострение в Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства».

В своём репертуаре

Другим представителем Великобритании, который накануне в очередной раз выступил с антироссийской риторикой, стал министр обороны Майкл Фэллон.

Он заявил, что Россия «испытывает НАТО», «стремится дестабилизировать страны» и «открыто подрывает национальную безопасность многих союзников, а также основанную на правилах международную систему».

По мнению Фэллона, в связи с этим Запад должен тратить больше сил на активные действия, направленные на борьбу «с ложной реальностью», для чего «к ответу нужно призвать такие информационные ресурсы, как RT и Sputnik».