2017 год: Украина в кольце фронтов

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Киев добивается военного решения конфликта в Донбассе, и дипломаты Украины пришли в Совет Безопасности ООН как на "тропу войны", заявил 3 февраля постпред России при ООН Виталий Чуркин.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что в Донбассе "армия Украины доказала свою силу". Ранее в Минобороны Украины заявили: "Метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед".

Несколько дней назад украинский президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке.

Данные ОБСЕ о количестве нарушений режима прекращения огня — "10 330 разрывов снарядов за сутки".

Из этого количества более 9250 разрывов зафиксированы в районе Авдеевки и Ясиноватой. ОБСЕ в районе Авдеевки зафиксировала использование минометов и танков.

На этом фоне с 1 февраля в Черном море проходят военные маневры НАТО Sea Shield ("Морской щит") с участием ВМС Украины.

На полигонах Западной Украины британские военные советники продолжают готовить бойцов нацгвардии.

На севере Украина укрепляет границу с Белоруссией, где тоже неспокойно.

Создается впечатление, что страна находится в кольце фронтов.

Киев сжигает "непрофильные активы"

Смертельная опасность нависла над головой Петра Порошенко. Украинский проект Запада терпит крах, детям Майдана приходит время платить по счетам. Не на это рассчитывал президент, предпринимающий отчаянные попытки вернуть хрустальную мечту о членстве в ЕС. Отсюда — призывы к Западу о давлении на Россию , танки и тела погибших военнослужащих ВСУ под Авдеевкой, замороженное население этого города, провокации и учения с НАТО в Черном море и референдум о вступлении в альянс.

Пожалуй, самые горячие события начнутся, когда годами накопленная социальная агрессия и весь украинский негатив опрокинутся внутрь страны. Понимая это и не дожидаясь начала перестрелок в центре Киева, предусмотрительный лидер страны организовал преимущественно пехотные атаки в Донбассе, чтобы избавиться от самых брутальных радикалов и националистов.

С начала февраля украинские силовики и "Правый сектор" (Запрещен в РФ. — Прим. ред.) собирают ударный кулак вблизи Авдеевки. Вероятно, для наступления на Донецк, расположенный в нескольких километрах южнее. Общее число сил и средств на этом участке составляет до трех батальонов пехоты (около 1000 военнослужащих), 15 танков, 20 БМП. Не так много, но все же достаточно для начала войсковой операции.

Активизация боевых действий идет на всей линии соприкосновения в Донбассе. Стороны отказались от любых ограничений калибров и типов вооружений.

Артиллерия бьет со всех направлений и по всем направлениям. Со стороны Украины системы залпового огня обстреливают населенные пункты — Горловку, Ясиноватую, Спартак, Макеевку, Саханку, Ленинское. Вероятно продолжение эскалации.

Территория населенного пункта Дебальцево находится под контролем ДНР, хотя это не закреплено в минских соглашениях, и ВСУ наверняка попытаются вернуть город. Возможно, одного "дебальцевского котла" в 2015 году киевскому руководству оказалось недостаточно.

ВСУ несут большие потери, в подразделениях зреет недовольство. По данным руководства ДНР, более 200 украинских военнослужащих погибли и были ранены только за последние двое суток.

Морская мощь

В Черном море третьи сутки идут многонациональные маневры НАТО Sea Shield с участием ВМС семи стран альянса — Румынии, Болгарии, Греции, Турции, США, Канады, Испании — и Украины. Всего задействованы 16 надводных кораблей, одна подводная лодка, 10 самолетов и 2800 военнослужащих. В море отрабатываются стандартные для альянса процедуры отражения воздушных, подводных и наземных угроз (охват акватории — около 80 тысяч квадратных километров). Сценарий напоминает прошлогодние учения альянса Sea Breeze.

Координация возложена на командующего румынскими ВМС. Румынский фрегат "Король Фердинанд" обеспечит ведущую роль в военно-морской группе. Этот немолодой корабль ранее принадлежал Великобритании, назывался HMS Coventry и под румынским флагом счастливо избежал списания или расстрела в качестве мишени.

Десятидневные маневры Sea Shield проводятся под контролем сил и средств Черноморского флота России. Вызывает интерес участие в маневрах американского эсминца USS Porter DDG 78 с системой противоракетной обороны "Иджис" и британского эсминца HMS Diamond.

На учениях отрабатываются действия ВМС НАТО в зоне Черноморских проливов, проверяются возможности системы "Иджис" (ПРО). Эсминец Diamond должен обеспечить защиту 650 британских морпехов, которые участвуют в неких "секретных учениях" на территории Украины.

Великобритания впервые после Второй мировой войны направила эсминец в Черное море, намеревается занять там место США и поддержать украинских националистов.

Военно-морские силы Турции представляют подводная лодка, два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.

С воздуха морскую группу поддерживают американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя ВВС Румынии МиГ-21 и румынский вертолет для эвакуации раненых.

Участие в маневрах Sea Shield украинских ВМС особого интереса не вызывает и угрожает разве что гражданским нефтедобывающим платформам.

Минобороны России 1 февраля выразило протест Украине из-за облета Ан-26 буровых вышек. Кроме того, в штабе Черноморского флота опровергли заявление Киева об обстреле Ан-26 ВСУ. Через день Крым призвал Запад остановить попытки украинского руководства развязать конфликт на границе.

"Trump — Putin regime"

На "западном фронте" события разворачиваются разнонаправленно. С одной стороны, Великобритания продолжает активно поддерживать военные амбиции Киева: помогает материально и готовит карателей национальной гвардии, обрекая украинский народ на новые жертвы в Донбассе.

Отдельные американские сенаторы упорно подталкивают Украину к широкомасштабному военному конфликту. Ранее сенат США одобрил выделение 350 млн долларов на военную помощь Украине.

С другой стороны, в Брюсселе осознают, что поддержка Киева альянсом чревата большими проблемами. НАТО не рассматривает возможность вступления Украины в альянс. Новая администрация США желает сосредоточиться на внутриамериканских проблемах и намерена вместе с Россией бороться против ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ). Запад откровенно не обращает внимания на чаяния "детей Майдана".

Цель Украины — упредить возможное смягчение отношений между Россией и США, Россией и Западом — выглядит недостижимой. Обострение ситуации на "украинских фронтах" происходит из-за нежелания Киева признавать геополитические реалии — "режим Трампа и Путина" шагает по планете.

Провокация в Донбассе не получила поддержки со стороны администрации США, и Украина пойдет дальше. Однако выбор и арсенал Киева невелики. Рано или поздно придется возвращаться со всех "фронтов" к минским соглашениям.