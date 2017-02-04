Дом-2 новости на 6 дней раньше 04.02.2017: слухи и новости с проекта раньше эфиров

Как известно, Фрост недавно вновь вернулась на проект «Дом-2», и уже успела нажить себе как поклонников, так и недоброжелателей: девушку обвиняют в неискренности, наглости и скандальности. Тем не менее, Лера пишет о том, что счастлива вновь очутиться на периметре «Дома-2», и, несмотря на то, что пришла она к Ване Барзикову, теперь готова строить отношения с Сергеем Захарьяшем. Девушка говорит о том, что они очень много времени проводят вместе, и их буквально «тянет друг к другу» — Серёжа очень красиво за ней ухаживает, и преподносит постоянные сюрпризы, сообщается на rsute.ru . Однако, многие девчонки на проекте говорят о том, что парень «бабник» — но Фрост решила «рискнуть», и вроде бы не прогадала. Лера утверждает, что на девяносто процентов отношения с мужчиной зависят именно от женщины — именно такого «кредо» она придерживается и в «строительстве любви» с Сергеем.

Дом-2 новости на 6 дней раньше 04.02.2017. А вот Иван Барзиков не преминул пожаловаться подписчикам на то, что он вытерпит все удары о врага, но даже «булавочный» укол друга для него мучителен. Поклонники тут же принялись гадать, кто «насолил» парню, и почему он вдруг заговорил такими «высокопарными речами». Пока у Вани складываются отношения с Полыгаловой, так как ребята решили «всё начать с чистого листа» — между тем, телезрители не слишком верят в искренность чувства пары, и ждут, что «со дня на день» возлюбленные вновь разойдутся. Кроме того, недавно прошёл «слушок» о скором возвращении на проект Ирины Пинчук — многие считают, что Иван к ней «ещё не остыл».

Александра, Гозиас, тем временем, агитирует публику отдавать голоса в конкурсе «Свадьба на миллион» именно за их пару с Костей – и тогда поклонники увидят не одно, а целых три свадебных торжества, так как Чуев с Мариной и Тата с Валерой также присоединяться, и поженятся. Поклонники отреагировали на такое предложение неоднозначно, и многие заявили, что голосовать за Сашу и Костю и будут, так как это «нечестно» по отношению к Кузину и Артёмовой. Между тем, кое-кто отметил, что увидеть три свадьбы в один день было бы неплохо.

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