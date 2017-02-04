Это официально: Виктория Боня рассталась с Алексом Смерфитом

Видимо, поклонники Виктории Бони были правы, когда заподозрили, что в ее отношениях с Алексом Смерфитом что-то неладно. На днях звезда сообщила о том, что их головокружительный роман с миллионером действительно закончился еще полгода назад.

Еще несколько месяцев назад подписчики Виктории Бони стали задавать ей вопросы о том, почему она больше не публикует совместных фотографий с Алексом Смерфитом. В декабре телеведущая попыталась опровергнуть слухи о расставании с любимым, однако фолловеры не поверили в ее искренность. На днях в Сети появились свидетельства того, что миллионер уже нашел себе другую.

Видимо, именно эта информация вынудила Боню наконец сказать правду. В своем Instagram Виктория написала: «Мы с Алексом решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад (орфография и пунктуация автора сохранены — Woman.ru)». Виктория уверяет, что причиной разрыва стало то, что их с Алексом отношения перетекли в дружеские.