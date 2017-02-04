Когда Масленица в 2017 году какого числа: когда начинается и заканчивается масленичная неделя

Когда Масленица в 2017 году какого числа: когда начинается и завершается масленичная неделя. Начало веселого, шумного и сытного праздника Масленицы каждый год приходится на разные даты. Масленичная неделя предваряет Пасхальный пост. Когда же в этом году нужно печь блины, веселиться и провожать зиму, узнаем из данной статьи.

Когда Масленица в 2017 году какого числа: начало и конец масленичной недели. Начало масленичной недели приходится на понедельник, 20 февраля. Завершится Масленица Прощеным воскресеньем 26 февраля. В этом году на масленичную неделю выпадет еще один праздник – День защитника Отечества 23 февраля.

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Каждый из масленичных дней имеет свой глубинный смысл, дошедший к нам еще со времен язычества. Широкая Масленица начинается с четверга. Именно в эти дни люди устраивают шумные гулянья, захаживают друг к другу в гости. А в Прощеное воскресенье просят прощения у всех родных и близких. Эта неделя является физической и моральной подготовкой к великому посту, во время которого 40 дней следует соблюдать ограничения в еде, а также стараться очиститься духовно.

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Когда Масленица в 2017 году какого числа, дата. Масленичная неделя, начавшись 20 февраля, завершится 26 февраля Прощеным воскресеньем. Существует давняя традиция в этот день устраивать широкие проводы зимы. Со следующего дня начинается великий пост, который завершится в этом году 15 апреля.

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