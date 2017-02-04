Коррупционная страна!: Лукашенко разгромил Россию

04.02.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Коррупционная страна!: Лукашенко разгромил Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время так называемого "Большого разговора" - ответов на вопросы политиков и журналистов - обрушился на Россию. Среди прочего он отверг обвинения в том, что из Белоруссии в Россию под видом местных товаров везут "санкционку". Президент Белоруссии назвал Россию "коррупционной страной", где "все можно за взятки". Читайте материал «Все равно найдем выход»: Лукашенко громко пригрозил России".

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